Léobard Lot Léobard 200 EUR 200 Ce stage s’adresse à tous, aucun prérequis nécessaire. Il suffit d’être curieux et motivés.

Découverte des rythmes, des percussions et des chants de quatre grandes zones :

– le monde ibérique (jotas, charros, agechaos…)

– l’Italie (pizzica, tammuriatta…)

– le Maghreb (maksum, karachi, saadi, baladi…)

– le monde balkanique (5, 7, 9 temps…) Instruments fournis, tutos pédagogiques récapitulatifs fournis à l’issue du stage

Infos et réservations sur www.tradivox.fr, rubrique stages Immersion de 3 jours avec Greg Duveau dans l’univers des chants, des rythmes et des percussions de la Méditerranée principalement, avec quelques incursions dans le monde slave.

