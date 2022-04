Stage : Chants d’Anatolie avec Gülay Hacer Toruk à Bethon (51) CEREMUSA Bethon Catégories d’évènement: Bethon

**Chants d’Anatolie** avec **Gülay Hacer Toruk** – 23 et 24 avril 2022 “Ce stage s’adresse à toute personne désireuse de découvrir les chants populaires turcs issus de la tradition orale, des chants populaires anonymes qui content et accompagnent la vie.” Lieu : Ceremusa à Bethon (Marne) Lien d’inscription au stage ici : [**[https://bit.ly/3qIvNZy](https://bit.ly/3qIvNZy)**](https://bit.ly/3qIvNZy) – * Un stage annoncé dans l’**Agenda des membres du Collectif MDM IdF** **-** Découvrir les chants populaires turcs issus de la tradition orale, des chants populaires anonymes qui content et accompagnent la vie. CEREMUSA 5 rue de l’Eglise 51260 Bethon Bethon Marne

