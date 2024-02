STAGE CHANT: LA RESPIRATION Montpellier, samedi 9 mars 2024.

STAGE CHANT: LA RESPIRATION Montpellier Hérault

Dans une ambiance bienveillante et très agréable, vous apprendrez les bases du chant…

Lusiné Ayrunts et Lionel Licini aborderont un élément fondamental à la pratique du chant La respiration.

Bon nombre de personnes éprouvent de la difficulté à arriver au bout d’une phrase musicale sans manquer d’air, d’autres ressentent une fatigue vocale arriver lors d’une répétition, d’autre encore ne parviennent pas à utiliser l’étendue de leur voix.

Bien souvent, une mauvaise utilisation de la respiration est la cause de ces troubles. Ouvert à tous, ce stage alterne des séquences en petit groupe et des séquences avec la totalité des participants.

Des séquences en petits groupes pour

• Découvrir la physiologie du chant sur la base d’exercices techniques, avec conseils personnalisés Lusiné Ayrunts

• Apprendre des morceaux plus aisément en petit groupe Lionel Licini

Les séquences en grand groupe sont consacrées

• A réaliser des exercices techniques collectivement

• A chanter les morceaux appris tout au long au stage, en appliquant les recommandations techniques et en se faisant plaisir

Inscription et condition d’accès

Nombre de participants limités

Stage ouvert à tous, débutants et expérimentés. Chaque élément technique abordé sera mis en pratique sur des pièces vocales.

Horaires 9h30 13h30 39 39 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 09:30:00

fin : 2024-03-09 13:30:00

138 Rue Elie Wiesel

Montpellier 34000 Hérault Occitanie voixatous@gmail.com

