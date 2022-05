Stage chant et shiatsu Pierre-Perthuis, 4 juin 2022, Pierre-Perthuis.

Stage chant et shiatsu La Scène Faramine 5 rue des Acacias Pierre-Perthuis

2022-06-04 – 2022-06-06 La Scène Faramine 5 rue des Acacias

Pierre-Perthuis Yonne

185 EUR Voix et Shiatsu, souffle et mouvement. Ateliers de pratique énergétique globale et créative avec Pascale Namura, artiste lyrique, et Claire Sauvajon, danseuse chorégraphe. Sur inscription. Chaque journée débutera par une mise en mouvement énergétique globale prenant appui sur les fondamentaux du shiatsu. Elle se poursuivra par un travail de recherche et d’approfondissement de la voix individualisé au sein du groupe, vers un chœur chantant.

