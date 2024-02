Stage Chant, danse et claquettes avec Titi et les Chouettes Minettes Dun-les-Places, dimanche 25 février 2024.

Durant 3 jours, vos journées seront rythmées par trois activités :

– Initiation à l’expression corporelle, à la mise en scène et à la danse. Par Muriel Moisset, ex danseuse soliste internationale et ex danseuse étoile du théâtre de Salzbourg

– Initiation danse à claquettes.Par Chantal Delmas, ex professeur de danse à claquettes à Paris.Création chorégraphie troupe tap dance

– Apprentissage du chant de groupe avec harmonies (variétés françaises)Par Thierry Chareyre, Ex premier micro de la troupe des Alizés (44) sous la direction artistique de Paul Preumont et animateur chorales.

Les journées seront intenses, ludiques, très amusantes et remplies de bonne humeur.

Pour terminer en beauté vous monterez sur scène le temps d’un spectacle avec la participation de la troupe Titi et les chouettes minettes. Vos amis et familles pourront venir vous applaudir et après toutes ses émotions, nous terminerons ce stage par un échange convivial autour d’un verre ! Repas tirés du sac. Tout âge et tous niveaux EUR.

Salle des fêtes

Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 09:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00



