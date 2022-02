Stage chant choral « GRANDS CHOEURS D’OPERA » Cluny, 29 avril 2022, Cluny.

Stage chant choral « GRANDS CHOEURS D’OPERA » Hôtel Dieu, salle St Marthe 13 Place de l’Hôpital Cluny

2022-04-29 09:00:00 – 2022-05-01 23:00:00 Hôtel Dieu, salle St Marthe 13 Place de l’Hôpital

Cluny Saône-et-Loire

EUR 200 200 LE STAGE

Le stage « Grands choeurs d’opéra » s’adresse à des choristes de niveau variable, mais ayant une pratique du chant choral, et s’étant engagé à préparer le répertoire en amont.

Au programme des journées :

· technique vocale collective et travail technique par petit groupe avec l’intervenant professeur de chant.

· interprétation collective en séance chorale.

· activités de détente et de découverte dans le Clunisois (visite d’atelier d’artisans, découverte du vignoble…)

Le concert en fin de stage dans un lieu patrimonial du Clunisois.

contact@gabrielmattei.eu

