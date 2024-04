Stage chant adulte (niveau débutant) « Polyphonie » Rue du Général Leclerc Savigny-lès-Beaune, samedi 20 avril 2024.

POLYPHONIE Niveau débutant/intermédiaire

Stage de chant pour adultes les 20 et 21 avril 2024

Ces deux jours de stage ont pour but de vous faire découvrir le chant polyphonique a cappella, à savoir chanter plusieurs voix en harmonie, sans instrument de musique. À travers un répertoire de musiques du monde et de musique ancienne, nous vous inviterons à travailler votre écoute de l’harmonie, à explorer vos couleurs de voix selon les styles musicaux, et surtout à goûter au plaisir de chanter ensemble et de s’appuyer sur cette énergie de groupe.

Aucun pré-requis n’est nécessaire, nous travaillerons à l’oreille, avec des paroles, ou en improvisations.

?? Château de Savigny-les-Beaune

?? 10h-13h // 14h30-17h30

?? 200€ (180€ tarif réduit)

Restauration & hébergement À votre charge

Inscriptions et renseignements lesvoixitinerantes@gmail.com

Animé par Manon COUSIN & Elodie PONT, chanteuses du trio Les Itinérantes .

Présentation Nous sommes deux chanteuses bourguignonnes qui, après des parcours musicaux variés (Conservatoire de Châlon et Conservatoire de Beaune notamment se sont retrouvees dans la meme ecole de Comedie VIusi-cale à Paris. Depuis 2017, nous faisons partie du trio a cappella Les Itinérantes qui a à coeur d’explorer la voix humaine à travers des répertoires allant du Moyen-Âge à nos jours, dans plus de 45 langues différentes. 200 200 EUR.

