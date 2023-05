Stage Chambre photographique Centre Paris Anim’ Jean Verdier, 10 juin 2023, Paris.

Le samedi 24 juin 2023

de 10h00 à 17h00

Le samedi 17 juin 2023

de 10h00 à 17h00

Le samedi 10 juin 2023

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

3 jours de stage pour pratiquer la chambre photo par le biais du portrait et du paysage urbain

Les qualités remarquables des photographies prises à la chambre ouvrent de nouvelles possibilités aux photographes désireux d’explorer de nouvelles voies.

Nous abordons la chambre par son emploi en portrait et en paysage urbain. Nous apprendrons à la manipuler et à utiliser ses mouvements pour manipuler la perspective et la netteté. Nous ferons également le traitement des films en labo argentique.

Le stage se déroule sur 3 samedis consécutifs, les 10, 17 et 24 juin.

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 Paris

Contact : 0142030047 anthony.verdierphoto@gmail.com https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-photo-chambre-portrait-et-paysage-urbain-en-noir-et-blanc

CRL10 / Anthony Jahn