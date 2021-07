Stage « Challenges Scientifique » au Forum des Sciences Forum des sciences, 24 août 2021-24 août 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Stage « Challenges Scientifique » au Forum des Sciences

du mardi 24 août au vendredi 27 août à Forum des sciences

**Du mardi 24 au vendredi 27 août 2021 de 14h à 17h, le Forum des Sciences invite les 7 – 14 ans à relever un challenge scientifique.** Les enfants participeront à des aventures autour de différents thèmes scientifiques à travers des ateliers animés. ### Au programme 1 thème par jour : * Mardi 24 août : NBI police scientifique Du jamais vu ! Scène de crime, recherches d’indices, relevés d’empreintes, portraits robots, balistique, extraction d’ADN… La police scientifique est de sortie ! Résoudre une enquête comme des experts tout en utilisant les techniques les plus modernes. Cette animation d’intérieur permet à l’enfant d’être sensibilisé aux expériences scientifiques de manière ludique. Analyse, patience et déduction sont nécessaires dans leur enquête. L’enfant partage les résultats obtenus afin de résoudre l’énigme posée. * Mercredi 25 août : Light painting Un art graphique à la portée de tous ! Laissez parler l’imagination et la créativité des enfants. Munis de sources lumineuses, ils ont l’opportunité de ressembler à leur super-héros préféré ou même de dessiner leurs camarades selon leurs envies. Objectif : réaliser le meilleur cliché pour le catalogue de notre grand photographe ! * Jeudi 26 août : Labofolies Le professeur Poulmout, grand scientifique de notre génération est atteint de la maladie ’’Foulmout’’. Les scientifiques doivent donc trouver un antidote afin qu’il ne sombre pas totalement dans la folie. Une animation qui plonge les enfants dans un univers scientifique et humoristique dont ils se souviendront ! Plongé dans un jeu d’équipes dynamique, l’enfant est immergé dans un imaginaire décalé. Il manipule, découvre des expériences scientifiques et en comprend les mécanismes pour sauver le professeur ! L’application vidéo permet aux enfants de suivre leur progression dans leur aventure. * Vendredi 27 août : cuisine moléculaire Participez à un concours de cuisine original où la notion de spécification n’aura plus aucun secret pour nos petits chefs. Jouez avec les textures, les saveurs et les couleurs pour réaliser un banquet des plus étonnants. Mais quel talentueux apprenti cuisinier remportera notre grand concours ? En équipe, l’enfant analyse et comprend une recette de cuisine pas à pas. Il découvre des techniques culinaires innovantes et met sa créativité en œuvre pour soigner la présentation de ses productions afin de convaincre le jury. * Avec N’Joy * Sur réservation : 03 59 73 96 00 * Tarif : 3 € par personne * [Infos](https://forumdepartementaldessciences.fr/evenements/stage-challenges-scientifique/)

3 € par personne

Du mardi 24 au vendredi 27 août 2021 de 14h à 17h, le Forum des Sciences invite les 7 – 14 ans à relever un challenge scientifique.

Forum des sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T17:00:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T17:00:00;2021-08-26T14:00:00 2021-08-26T17:00:00;2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T17:00:00