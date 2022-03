Stage : céramique sigillée Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

Stage : céramique sigillée Nérac, 12 mars 2022, Nérac. Stage : céramique sigillée Rue du Moulin des Tours Maison Bransoulié – Galerie GAAMA Nérac

2022-03-12 – 2022-03-13 Rue du Moulin des Tours Maison Bransoulié – Galerie GAAMA

Nérac Lot-et-Garonne Nérac Stage proposé par GAAMA, encadré par Christine Berard.

Stage adulte, 10 places maximum en 2 groupes distincts.

Fabrication de petites pièces et techniques de la terre sigillée.

Technique de cuisson au feu de bois, le tout dans la bonne humeur !

Contenu pédagogique du stage sur demande. Stage proposé par GAAMA, encadré par Christine Berard.

Stage adulte, 10 places maximum en 2 groupes distincts.

Fabrication de petites pièces et techniques de la terre sigillée.

Technique de cuisson au feu de bois, le tout dans la bonne humeur !

Contenu pédagogique du stage sur demande. Stage proposé par GAAMA, encadré par Christine Berard.

Stage adulte, 10 places maximum en 2 groupes distincts.

Fabrication de petites pièces et techniques de la terre sigillée.

Technique de cuisson au feu de bois, le tout dans la bonne humeur !

Contenu pédagogique du stage sur demande. GAAMA

Rue du Moulin des Tours Maison Bransoulié – Galerie GAAMA Nérac

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Nérac Autres Lieu Nérac Adresse Rue du Moulin des Tours Maison Bransoulié - Galerie GAAMA Ville Nérac lieuville Rue du Moulin des Tours Maison Bransoulié - Galerie GAAMA Nérac Departement Lot-et-Garonne

Nérac Nérac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nerac/

Stage : céramique sigillée Nérac 2022-03-12 was last modified: by Stage : céramique sigillée Nérac Nérac 12 mars 2022 Lot-et-Garonne Nérac

Nérac Lot-et-Garonne