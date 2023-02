Stage céramique et dessin pastel/aquarelle L’Atelier du Grain d’Argile Val-Sonnette Val-Sonnette Catégories d’Évènement: Jura

Val-Sonnette

Stage céramique et dessin pastel/aquarelle L’Atelier du Grain d’Argile, 11 mars 2023, Val-Sonnette Val-Sonnette. Stage céramique et dessin pastel/aquarelle 5 en sechon L’Atelier du Grain d’Argile Val-Sonnette Jura L’Atelier du Grain d’Argile 5 en sechon

2023-03-11 – 2023-03-11

L’Atelier du Grain d’Argile 5 en sechon

Val-Sonnette

Jura Val-Sonnette L’atelier du grain d’argile – Muriel Grosjean Kovarik et et L’atelier du trait – Estelle Cermelli proposent deux stages : céramique et dessin pastel/aquarelle 11 et 12 mars autour du thème des fleurs

Samedi :

9h30 à 12h30 : céramique (modelage artistique et utilitaire)

-pause repas (apéro offert)-

14h à 17h : couleur aux pastels secs

Dimanche :

10h30 à 12h30 : fleurs en couleur aux pastels secs

-pause repas (apéro offert)-

14h à 16h : céramique (émaillage, couleurs, finitions) 22 et 23 avril autour du thème des oiseaux

Samedi :

9h30 à 12h30 : céramique (modelage artistique et utilitaire)

-pause repas (apéro offert)-

14h à 17h : aquarelle

Dimanche :

10h30 à 12h30 : aquarelle

-pause repas (apéro offert)-

14h à 16h : céramique (émaillage, couleurs, finitions) +33 3 84 25 08 12 L’Atelier du Grain d’Argile 5 en sechon Val-Sonnette

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Val-Sonnette Autres Lieu Val-Sonnette Adresse Val-Sonnette Jura L'Atelier du Grain d'Argile 5 en sechon Ville Val-Sonnette Val-Sonnette lieuville L'Atelier du Grain d'Argile 5 en sechon Val-Sonnette Departement Jura

Val-Sonnette Val-Sonnette Val-Sonnette Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-sonnette val-sonnette/

Stage céramique et dessin pastel/aquarelle L’Atelier du Grain d’Argile 2023-03-11 was last modified: by Stage céramique et dessin pastel/aquarelle L’Atelier du Grain d’Argile Val-Sonnette 11 mars 2023 5 en sechon L'Atelier du Grain d'Argile Val-Sonnette Jura Jura L'Atelier du Grain d'Argile Val-Sonnette Val-Sonnette Jura

Val-Sonnette Val-Sonnette Jura