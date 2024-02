STAGE CÉRAMIQUE DÉCORÉE / avril 2024 Paris-Ateliers Pagode Paris, samedi 20 avril 2024.

Du samedi 20 avril 2024 au samedi 04 mai 2024 :

samedi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant

Création d’objets en céramique décorés

Ce stage sera surtout axé sur la conception et la réalisation d’un décor pour votre pièce, même si les techniques de façonnage d’une pièce seront aussi abordées.

Nous expérimenterons différentes techniques de décor en céramique: Engobes, jus d’oxydes, sgraffito, Mishima, pochoirs. Dans un premier temps, réalisation de tessons d’essai et de petites plaques décorées. Puis en deuxième partie de stage, chaque participant développera une série d’objets utilitaires (assiettes, tasses, bols, vase…) dont il réalisera les décors avec une des techniques vues en début de stage.

Attention :



-Les pièces ne pourront pas être cuites avant la fin du stage, c’est pourquoi il faudra que les participants prévoient de revenir les chercher plus tard.

– Nous ne travaillerons pas les émaux pendant ce stage, uniquement les techniques de décor citées ci-dessus.

Déroulement :

Jour 1: présentation des différentes techniques de décor, démonstration rapide (observation et prise de note des participants). Réalisation de tessons d’essais, plaques décorées, pour se familiariser avec les différentes techniques.

Jour 2: Phase de croquis et de développement du projet de chacun. modelage des pièces.

Jour 3 et 4: Décors et finitions des pièces.

Pré-requis :

Notions en dessin / illustration

Quelques notions de modelage seraient un plus mais les débutants sont les bienvenus.

Matériel à apporter : un tablier

Intervenante : Julie Brouant

Nombre de places : 8 personnes

Tarif en Formation Professionnelle : 504 € TTC

Dates : les samedis 20 avril, 27 avril et 4 mai 2024

Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Paris-Ateliers Pagode 32 rue d’Ivry 75013

Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-ceramique-decoree-julie-brouant/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-ceramique-decoree-julie-brouant/Stages

Paris-Ateliers