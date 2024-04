Stage Céramique Abreuvoir oiseaux et insectes avec l’atelier grenier à grain Plouguerneau, lundi 20 mai 2024.

Créer un bel objet avec ses mains c’est prendre du temps pour soi, se faire plaisir et passer un moment enrichissant. Prenez le temps et venez façonner un abreuvoir pour les oiseaux et insectes de votre jardin. Et ensuite profitez du plaisir à observer tout ce petit monde à venir prendre des bains et apaiser leur soif. Ouvert aux débutants .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 14:30:00

fin : 2024-05-20 17:30:00

Le Grouaneg

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

