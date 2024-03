Stage Centre France + Bal folk Salle De L Hexagone Autun, Autun (71) Autun, samedi 16 mars 2024.

Stage Centre France + Bal folk avec La Chinchée Samedi 16 mars, 10h00 Salle De L Hexagone Autun, Autun (71) 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T18:30:00+01:00

Une journée en Centre France avec Edith MARICOT, animatrice connue, et reconnue au niveau national et international accompagnée par le groupe LA CHINCHEE ( Michel Breulles, Sébastien Bordeau, Jacques Margeridon et Michel Nioulou.

Niveau requis : debutants acceptés

Salle De L Hexagone Autun, Autun (71) 2, Boulevard Frédéric Latouche

