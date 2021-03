Fréhel Fréhel Côtes-d'Armor, Fréhel Stage catamaran Fréhel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel

Stage catamaran, 12 avril 2021-12 avril 2021, Fréhel. Stage catamaran 2021-04-12 10:00:00 – 2021-04-16 12:30:00 Sables d’Or les Pins Centre nautique

Fréhel Côtes d’Armor Fréhel Stage de catamaran à partir de 7 ans.

5 séances. cnfrehel@gmail.com +33 2 96 41 55 47 https://centrenautique-frehel.fr/fr/rb/80823/petites-vacances Stage de catamaran à partir de 7 ans.

5 séances.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Fréhel Autres Lieu Fréhel Adresse Sables d'Or les Pins Centre nautique Ville Fréhel