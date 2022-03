Stage Carnet de Voyage Cornac Cornac Catégories d’évènement: Cornac

Lot

Stage Carnet de Voyage Cornac, 10 avril 2022, Cornac. Stage Carnet de Voyage Cornac

2022-04-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-10 16:00:00 16:00:00

Cornac Lot Cornac 60 EUR 60 Le monde des objets. Si on les dessinait autrement ? Nouvelles expériences, nouveaux récits. Tout public. Repas partagé. Sur réservation. ©maisondesconsuls

Cornac

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Cornac, Lot Autres Lieu Cornac Adresse Ville Cornac lieuville Cornac Departement Lot

Cornac Cornac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornac/

Stage Carnet de Voyage Cornac 2022-04-10 was last modified: by Stage Carnet de Voyage Cornac Cornac 10 avril 2022 Cornac Lot

Cornac Lot