Stage Carnet de Voyage Atelier 47 Le Garage 47, Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Stage Carnet de Voyage Atelier 47 Le Garage 47,, 18 juin 2022, Villeneuve-d'Ascq. Stage Carnet de Voyage Atelier 47

du samedi 18 juin au dimanche 19 juin à Le Garage 47,

Dans l’environnement bucolique de l’atelier 47, le quartier de Flers bourg se prête bien à la technique du carnet de voyage. Remplir un cahier personnel avec dessins et souvenirs collectés à droite à gauche, retrouver l’ambiance des endroits traversés et les atmosphères vécues…Aquarelle, dessin à l’encre, collage et techniques variées animeront nos 2 jours de stage Dans la trousse de “l’artiste en carnet de voyage” on trouve : un Carnet, des pinceaux, une boite d’aquarelle, une petite bouteille d eau, une feuille de sopalin, des crayons, une gomme, un feutre fin permanent, une feuille de calque, 1 crayon à la cire, de la colle, du scotch, des petits ciseaux.

55 euros

Dans l’environnement bucolique de l’atelier 47, le quartier de Flers bourg se prête bien à la technique du carnet de voyage. Remplir un cahier personnel avec des dessins, aquarelles et collages Le Garage 47, 47 rue Colpin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Flers-Bourg Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T17:00:00;2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Le Garage 47, Adresse 47 rue Colpin 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Le Garage 47, Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Le Garage 47, Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Stage Carnet de Voyage Atelier 47 Le Garage 47, 2022-06-18 was last modified: by Stage Carnet de Voyage Atelier 47 Le Garage 47, Le Garage 47, 18 juin 2022 Le Garage 47 Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord