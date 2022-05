STAGE CARNET DE CROQUIS, JUIN, par Cécile Picquot Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

STAGE CARNET DE CROQUIS, JUIN, par Cécile Picquot Espaces culturels du Potager du Dauphin, 11 juin 2022, Meudon. STAGE CARNET DE CROQUIS, JUIN, par Cécile Picquot

Espaces culturels du Potager du Dauphin, le samedi 11 juin à 09:00

Le samedi, CROQUIS avec CECILE PICQUOT Vous aimez le dessin, les carnets de croquis vous attirent, mais vous ne savez pas comment procéder ? Avec cet atelier, vous apprendrez à saisir sur le vif des objets, paysages, personnages, avec les outis spécifiques du croquis. Nous articulerons des exercices en salle et en extérieur. Le carnet évoluera au fil des ateliers et de la pratique personnelle.

40€, matériel fourni, sauf le carnet personnel

1 fois par mois le samedi, carnet de croquis pour adultes Espaces culturels du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche – 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T09:00:00 2022-06-11T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espaces culturels du Potager du Dauphin Adresse 15, rue de Porto-Riche - 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

STAGE CARNET DE CROQUIS, JUIN, par Cécile Picquot Espaces culturels du Potager du Dauphin 2022-06-11 was last modified: by STAGE CARNET DE CROQUIS, JUIN, par Cécile Picquot Espaces culturels du Potager du Dauphin Espaces culturels du Potager du Dauphin 11 juin 2022 Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine