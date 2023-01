STAGE CARNET CRÉATIF Guérande Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Un temps dédié pour réaliser un carnet artistique et créatif.

Vous réaliserez un projet entier qui permettra de booster votre créativité.

La thématique du carnet est libre.

Plusieurs techniques seront abordées lors de la réalisation (dessin, encre, peinture…).





Le stage se déroule sur 1,5 jours (une après-midi suivie d’une journée entière).

Public : Adultes et adolescents (à partir de 16 ans)

Tous les niveaux sont les bienvenus. contact@nadejart.fr +33 7 81 55 06 20 https://www.nadejart.fr/ Guérande

