stage Capoeira Centre Paris Anim' Baudricourt, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. payant Coût du stage : 24 € Possibilité d’inscription sur le site Activités sur Paris Art martial afro-brésilien qui puise ses racines dans les méthodes de combat et les danses des peuples africains du temps de l’esclavage au Brésil. Elle se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique. Elle est à la fois une danse et un sport de combat Animé par Leisou, venez initier vos enfants à cette discipline dans une ambiance chaleureuse !!! Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 Paris Contact : https://ligueo.org 0145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://ligueo.org

