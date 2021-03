Mesquer 485 Kerguilloté 44420 Mesquer Loire-Atlantique, Mesquer Stage Cannage de Chaise 485 Kerguilloté 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Stage Cannage de Chaise 485 Kerguilloté 44420 Mesquer, 23 février 2021-23 février 2021, Mesquer. Stage Cannage de Chaise

du mardi 23 février au mercredi 10 novembre à 485 Kerguilloté 44420 Mesquer

Initiation aux techniques de cannage de chaise en canne de rotin.

Nécessité de disposer de sa chaise à restaurer (ne pas venir avec un fauteuil, assise maximum 38cm x 38cm). Stage de trois jours consécutifs.

Réservation une semaine au préalable.

Adulte uniquement.

Nombre de stagiaires : 3 maximum.

Public

Initiation aux techniques de cannage de chaise en canne de rotin. Nécessité de disposer de sa chaise à restaurer (ne pas venir avec un fauteuil, assise maximum 38cm x 38cm). Stage de trois jou… 485 Kerguilloté 44420 Mesquer 485 Kerguilloté 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-23T09:00:00 2021-02-23T19:00:00;2021-02-24T09:00:00 2021-02-24T19:00:00;2021-02-25T09:00:00 2021-02-25T19:00:00;2021-04-26T09:00:00 2021-04-26T19:00:00;2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T19:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T19:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T19:00:00;2021-11-08T09:00:00 2021-11-08T19:00:00;2021-11-09T09:00:00 2021-11-09T19:00:00;2021-11-10T09:00:00 2021-11-10T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu 485 Kerguilloté 44420 Mesquer Adresse 485 Kerguilloté 44420 Mesquer Ville Mesquer