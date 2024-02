STAGE : CALLIGRAPHIE ARABE / avril 2024 Paris-Ateliers Vaugirard Paris, lundi 15 avril 2024.

Stage de calligraphie arabe – février 2024

Stage ouvert aux adultes de tous niveaux.

Venez découvrir l’écriture arabe sous sa forme artistique. Vous appréhenderez à travers le style « Neskhi » la sobriété et la force du trait, et grâce au « Diwani » le lyrisme et la musicalité des formes.

Vous mettrez ainsi en forme des lettres et des signes sur des prénoms, des citations ou des valeurs universelles (paix, vie, liberté…).

La connaissance de la langue arabe n’est pas nécessaire, ni même les premières bases du dessin ou de la peinture.

Matériel fourni sur place.

Intervenant : Hamda Yacoub

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 270 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Dates : du 15 au 17 avril 2024

Horaires : de 10h à 17h avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Paris-Ateliers Vaugirard 85 rue de Vaugirard 75006

Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-calligraphie-arabe/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-calligraphie-arabe/Stages

