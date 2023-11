Cet évènement est passé Stage bricolage et décoration Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage bricolage et décoration Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris, 7 novembre 2023, Paris. Du mardi 07 novembre 2023 au mardi 12 décembre 2023 :

mardi

de 14h00 à 16h00

.Tout public. payant Pour les 6 ateliers : participation de 10€ et adhésion de 12 € à l’association Vous n’avez jamais osé ou eu l’occasion de coudre à la machine, faire des collages, du cartonnage et autres travaux manuels :

Happy brico est la solution ! Annie vous propose de créer chaque semaine un objet. Cela vous donnera confiance en votre habileté et de votre capacité

artistique. Pas à pas, des explications permettent d’acquérir des technicités dans un climat de partage et de bienveillance. Au programme : Motif en feutrine à accrocher au sapin, relooking d’un objet pour en

faire un cadeau, marque page, bloc fil en cuir, guirlande en papier ou

feutrine (machine à coudre), créer ses emballages pour de petits cadeaux. Places limitées – inscriptions auprès d’Anaïs : refamille@mercoeur.asso.fr –

01 43 79 25 54 Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 Paris Contact : http://mercoeur.asso.fr/wpo/atelier-brico-cadeaux-du-7-novembre-au-12-decembre-14h00-a-16h00/ +33143792554 refamille@mercoeur.asso.fr

Assocaition MJC Paris-Mercoeur Ateliers de bricolage, de décoration Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Mercoeur Adresse 5 cité Souzy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Mercoeur Paris latitude longitude 48.8516949996593,2.38875095843744

Centre Paris Anim' Mercoeur Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/