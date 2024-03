Stage Breakdance Powermoves vacances de printemps Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris, lundi 15 avril 2024.

Du lundi 15 avril 2024 au vendredi 19 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 18h00 à 19h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 16h30 à 18h00

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 25 ans. payant

18.75€

+ 5€ de frais pour une nouvelle inscription

+ 8€ d’adhésion (facultatif)

Découverte du Breakdance, la discipline de danse Hip-Hop qui sera une des disciplines très attendue des J.O de Paris 2024.

Stage tous niveaux

Ados 7 – 14 ans de 16h30 à 18h

Jeunes 14 – 25 ans de 18h à 19h30

Apprentissage des techniques de top-rock (préparation debout avant d’aller au sol ) et des pass-pass ( techniques de déplacement et enchainements au sol ) et des « phases » figures d’arrêt esthétiques et maitrisées.

Apprentissage des figures de power move, figures impressionnantes et captivantes comme la coupole, la couronne ou bien encore le thomas, le kick, … Tout en apprenant à maitriser ses appuis et son équilibre dans l’espace avec les mains et les jambes.

Le breakdance demande un travail de cohésion en groupe et d’auto discipline, dans la bonne humeur, l’entraide et l’esprit d’équipe. Un bon moyen de se dépenser tout en s’amusant.

Filles et garçons, il n’y a pas d’âge pour apprendre le breakdance !

Animé par Bboy Jérémy

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010

Contact : https://www.crl10.net/ +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-breakdance-power-moves-printemps

canva