Stage Botanique & Usages des Plantes Lou Be Co, 8 mai 2023, Salins-les-Bains .

Stage Botanique & Usages des Plantes

2023-05-08 – 2023-05-12

EUR 300 Stage de 5 jours, en moyenne montagne.

Découverte des plantes de milieux variés: vallée du Lison, tourbière de Frasne, jardin en mouvement de la Saline Royale,…

Chaque matinée sera dédiée à la botanique de terrain, découverte et reconnaissance des plantes des milieux environnants. La réalisation d’un herbier sera proposée.

Chaque après-midi sera consacré à la découverte des usages des plantes médicinales et comestibles, à la fabrication de produits et de recettes culinaires.

communerbe@gmail.com

