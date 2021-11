Stage Botanique & Usages des Plantes Lamoura, 11 juillet 2022, Lamoura.

Stage Botanique & Usages des Plantes Gite des amis de la nature Chemin de l’École des Neiges Lamoura

2022-07-11 09:00:00 – 2022-07-15 Gite des amis de la nature Chemin de l’École des Neiges

Lamoura Jura

EUR 300 300 Le matin (3h): sorties botaniques dans des milieux variés. Prise de connaissance du nom usuel, latin, et des familles de plantes, et apprendre à se repérer au sein des grandes familles de plantes. Possibilité de concevoir un herbier (presses fournies).

Les après-midi (3h): apprendre à récolter, conserver et utiliser les plantes médicinales et comestibles. Réalisation de produits pour le soin et de recettes culinaires avec les plantes disponibles. Selon les plantes disponibles, nous pourrons aussi réaliser des objets à base de végétaux (encres, lessive,…)

communerbe@gmail.com http://www.communerbe.org/

Gite des amis de la nature Chemin de l’École des Neiges Lamoura

