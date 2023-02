Stage botanique et usages des plantes Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan Catégories d’Évènement: Nièvre

Ouroux-en-Morvan

Stage botanique et usages des plantes, 10 juillet 2023, Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan. Stage botanique et usages des plantes Ouroux-en-Morvan Nievre

2023-07-10 – 2023-07-14 Ouroux-en-Morvan

Nievre Ouroux-en-Morvan 300 EUR Chaque matinée sera dédiée à la botanique, découverte et reconnaissance des plantes des milieux environnants. La réalisation d’un herbier sera proposée. Chaque après-midi sera dédiée à la découverte des usages des plantes médicinales et comestibles à la fabrication de produits et de recettes culinaires.

Fabrication collective de repas.

Sur réservation. communerbe@gmail.com https://www.communerbe.org/ Ouroux-en-Morvan

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Ouroux-en-Morvan Autres Lieu Ouroux-en-Morvan Adresse Ouroux-en-Morvan Nievre Ville Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan lieuville Ouroux-en-Morvan Departement Nievre

Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan Nievre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouroux-en-morvan ouroux-en-morvan/

Stage botanique et usages des plantes 2023-07-10 was last modified: by Stage botanique et usages des plantes Ouroux-en-Morvan 10 juillet 2023 nièvre Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan, Nièvre

Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan Nievre