Stage Bois Lieu-dit Clavel Caniac-du-Causse, samedi 9 mars 2024.

Stage Bois Lieu-dit Clavel Caniac-du-Causse Lot

Tiers-lieu unique dans le Lot, Ami Bois est une association au cœur de la forêt de la Braunhie, qui dispose d’un atelier partagé dans lequel on travaille le bois du Causse. C’est un lieu où l’on peut faire des stages d’initiation, où l’on touche la matière et partage un savoir-faire. Des stages sont proposés, mais vous pouvez aussi venir utiliser l’atelier pour réaliser vos projets bois un escalier, une étagère, une roulotte…. C’est fascinant, profondément humain, passionnant et absolument captivant. Les stages sont payants.

Initiation à la sculpture au couteau durant la journée. Repas partagé le midi. 8585 85 EUR.

Début : 2024-03-09 09:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Lieu-dit Clavel Ami Bois

Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie amiboisasso@gmail.com

