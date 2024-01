STAGE BIJOUX (CISELURE) – février 2024 Paris-Ateliers Couronnes Paris, 12 février 2024, Paris.

Stage d’initiation aux techniques de la ciselure sur métal.

Cette technique permet de créer des reliefs, des volumes sur une plaque de métal sans enlever de matière et d’expérimenter les possibilités de décor sur un bijou.

Seront abordés durant ce stage, les principes de bases de la ciselure et les techniques du tracé et tracé matis. Les participants apprendront à utiliser les outils spécifiques de la ciselure (ciselets, boulet et poix).

L’objectif est la réalisation de motifs tracés et de textures sur un bijou.

Matériel à apporter : apporter votre matériel pour dessiner, écrire, découper et une blouse.

Intervenante : Anne Couteau

Nombre de places : 6 personnes

Tarif : 330 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Dates : du 12 au 14 février 2024

Horaires : 10h-18h avec une pause déjeuner entre 13h et 14h

Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou par mail adressé à public@paris-ateliers.org

Paris-Ateliers Couronnes 66 rue des couronnes 75020 Paris

Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-bijoux-ciselure/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-bijoux-ciselure/Stages

Anne Coutea