Stage bijouterie « Travail des métaux précieux » Arras-en-Lavedan, 16 décembre 2023, Arras-en-Lavedan. ARRAS-EN-LAVEDAN Abbadiale, maison des arts Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

2023-12-16 09:00:00 – 2023-12-20 12:00:00

Hautes-Pyrénées Arras-en-Lavedan EUR 600 Au cour d’un stage de 5 jours, venez apprendre à travailler les métaux précieux. (30h de cours / 600€, outillage métal et matériel fournis). Du dessin à la réalisation du bijou, vous apprendrez à organiser votre travail et assembler les pièces d’un bijou jusqu’à la finition et sa présentation. +33 6 09 30 79 47 https://www.ecolebijouterie.com/ Abbadiale, maison des arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

