Atelier d'initiation au Wire Wrapping 
Public adulte débutant, et à partir de 15 ans / 4 à 10 stagiaires 
2 ateliers sont proposés soit de 10h à 12h soit de 14h à 16h (possibilité de vous inscrire aux deux ateliers) 
Nous réaliserons ensemble un petit pendentif, avec les techniques du wire wrapping, procédé ancestral utilisé par des artistes et artisans pour créer des bijoux depuis 4000 ans. Vous sélectionnerez la pierre naturelle de votre choix afin de la monter en pendentif avec du fil de cuivre.

