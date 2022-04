Stage bien être : Yoga du rire (parents-enfants 6-12 ans) MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur, 20 avril 2022, Olivet.

Stage bien être : Yoga du rire (parents-enfants 6-12 ans)

MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur, le mercredi 20 avril à 15:00

Avec Aldjia Tikarouchène, apprenez au travers d’exercices simples et accessibles à stimuler la joie et combattre le stress. Pratiquer le rire particpe à la recherche de l’équilibre et de l’épanouissement personnel et du mieux être.

Adhérent : 8€ / Non adhérent : 10€

Apprenez au travers d’exercices simples et accessibles à stimuler la joie et combattre le stress !

MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur 127 rue Marcel belot 45160 Olivet Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T17:00:00