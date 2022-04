STAGE BIEN-ÊTRE Saint-Brevin-les-Pins, 28 janvier 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

STAGE BIEN-ÊTRE Saint-Brevin-les-Pins

2022-01-28 – 2022-04-21

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Envie d’une pause bien-être, d’une parenthèse pour prendre soin de vous…

Besoin de retrouver votre énergie, d’une pause régénérante au contact de la nature, en bord de mer…

OSEZ COACHING PRO SANTE vous propose un programme ressourcement sur 2 jours :

– dans un lieu calme, dans une villa brévinoise de 1920 avec un jardin boisé et un jacuzzi, à proximité de la belle plage de l’océan et des chemins côtiers

– avec Catherine, coach professionnelle certifiée, 30 ans infirmière, spécialisée dans l’accompagnement des profils atypiques (HPI haut potentiel intellectuel, hypersensibles…)

– une approche corps et esprit innovante (temps de pratique privilégié à la théorie)

– un cocktail d’approches douces et d’ateliers pratiques : psychologie positive, gestion du stress et des émotions, confiance en soi, communication non violente…

– des pauses plaisir (prévoir maillot de bain et serviette de plage pour profiter du jacuzzi)

– des partages entre les participants (pour une ambiance conviviale, le nombre est limité à 6 participant(e)s)

– des clés pour votre bien-être, utilisables au quotidien en toute autonomie

– déjeuner inclus

Programme de 2 jours :

Jour 1 : Lâcher le stress pour décompresser

Jour 2 : Se relier à l’essentiel pour retrouver son équilibre intérieur et se rebooster pour avancer sur le chemin de la réalisation de vos projets et rêves

Ces 2 journées vous permettront de vous libérer du stress, vous ressourcer, vous régénérer rapidement, pour encore mieux savourer vos vacances.

Possibilité de prolonger votre stage par des séances individuelles de coaching, en présentiel au cabinet ou en marchant dans la nature.ou en visio.

Pour qui ? Ce programme spécial ressourcement s’adresse à toute personne intéressée par les approches douces pour alléger le mental et vivre en accord avec soi, dans la vie personnelle ou professionnelle.

Quand ? dates au choix – horaires : de 10h à 16h :

– les 11-12 avril 2022

– les 14-15 avril 2022

– les 21-22 avril 2022

– les 25-26 avril 2022

– les 28-29 avril 2022

– les 2-3 mai 202

– les 9-10 mai 2022

– les 12-13 mai 2022

– les 16-17 mai 2022

– les 19-20 mai 2022

– les 23-24 mai 2022

Tarif normal (déjeuner inclus)

Inscription au programme complet de 2 jours : 260€

Tarif réduit (déjeuner inclus)

Inscription au programme complet de 2 jours : 200€/pers si inscription pour 2 personnes

Découvrez toutes nos offres ICI>>>

Possibilité d’hébergement sur place La Villa Pignada.

Les places sont limitées (6 personnes/groupe). L’inscription et le règlement préalables sont nécessaires pour l’organisation de ce stage. Merci de votre compréhension. Le règlement est possible par virement.

Le stage sera confirmé à partir de 3 participants.

Vous souhaitez des dates sur un week-end et/ou vous êtes une association, une entreprise et vous avez envie de planifier votre propre stage à d’autres dates, c’est possible !

Pour information et réservation, contactez Catherine au 07 71 71 99 35.



catherinevalton@osezcoachingprosante.fr +33 7 71 71 99 35 https://www.linkedin.com/in/catherine-valton-82261558/

Saint-Brevin-les-Pins

