Stage Besoins nutritionnels et lacto-fermentation Flacey-en-Bresse

Sane-et-Loire

Stage Besoins nutritionnels et lacto-fermentation

10 route du Sorbier Domaine de la Loge Flacey-en-Bresse

2022-11-21 09:00:00 – 2022-11-22 17:00:00

Domaine de la Loge 10 route du Sorbier

Flacey-en-Bresse

Sane-et-Loire Flacey-en-Bresse EUR 90 160 Les aliments fermentés sont des aliments vivants. La fermentation, est un procédé de conservation utilisé depuis des millénaires qui permet d’améliorer la qualité des aliments.

Quelques avantages de ce mode de préparation :

Préserve les vitamines et les éléments nutritifs des aliments

Aide à la digestion des produits et leur assimilation par notre organisme

Dégrade en partie les pesticides qui peuvent être présents dans les végétaux

Renforce l’efficacité de notre système immunitaire

Lundi 21 novembre – Intervenante : Mireille Avril – Ostéopathe énergétique – Kinésiologue- Praticienne shiatsu

9h-12h : Mieux comprendre son corps et ses besoins nutritionnels, 14h-17h : Les nutriments et micronutriments Mardi 22 novembre

9h-12h : Les différents modes de conservations – Préventions de pathologies de civilisation (fatigue chronique, allergies, diabète…), 14h-17h : Pratique de lacto-fermentation et quelques bases de médecine traditionnelle chinoise

Vous repartirez avec votre bocal et un livret Tarifs : 160€ les 2 jours, repas du midi compris (supplément de 40€ pour une nuitée au domaine et 25€ pour le repas du soir et petit déjeuner)

Possibilité de s’inscrire à la journée : 90€ y compris le repas du midi marie@domainedelaloge.fr +33 3 85 74 05 06 Domaine de la Loge 10 route du Sorbier Flacey-en-Bresse

