du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Maison de quartier Saint Louis

Les ateliers ont pour but de soutenir le développement psychomoteur, sensitif, affectif, social et relationnel et le lien parent-enfant. Les activités motrices (parcours, rondes, comptines…) et les échanges sont encadré par Nathalie, professeure à la Maison de Quartier Saint-Louis.

Atelier parents-enfants de 18 mois à 4 ans. Maison de quartier Saint Louis 50 rue Royale Orléans Loiret

2022-04-25T09:30:00 2022-04-25T10:30:00;2022-04-26T09:30:00 2022-04-26T10:30:00;2022-04-27T09:30:00 2022-04-27T10:30:00;2022-04-28T09:30:00 2022-04-28T10:30:00;2022-04-29T09:30:00 2022-04-29T10:30:00

