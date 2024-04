Stage Beach rugby Multisport Découverte Rugby Le Minihic-sur-Rance, mercredi 24 avril 2024.

Stage Beach rugby Multisport Découverte Rugby Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Stage proposé à l’ensemble des enfants de la CCCE. Tous les enfants de la Côte d’Émeraude sont les bienvenus. Stage pour les 6-14 ans.

A l’occasion des JO 2024 et de la coupe du monde de rugby 2023, la commission sport loisir et jeunesse organise en partenariat avec le XV corsaire un stage de 3 jours au Minihic au profit de tous les enfants intéressés de la CCCE et des communes du 22 proche du Minihic-sur-Rance. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 09:30:00

fin : 2024-04-26 16:00:00

Stade du Minihic-sur-Rance

Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Stage Beach rugby Multisport Découverte Rugby Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2024-04-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme