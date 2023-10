Stage BD Mangas Centre Paris Anim’ Baudricourt Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Stage BD Mangas Centre Paris Anim' Baudricourt Paris, 30 octobre 2023, Paris. Du lundi 30 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. Jusqu'à 17 ans. payant Coût du stage : 20 € Possibilité d'inscription sur le site https://ligueo.org Découvrir la case, la planche, le récit, au cours d'un stage qui aura pour finalité la réalisation d'une petite publication des travaux des enfants qui repartiront chacun avec leur exemplaire. Une bande dessinée (communément raccourci en BD ou bédé) est une forme d'expression artistique, souvent désignée comme le « neuvième art », utilisant une juxtaposition de dessins (ou d'autres types d'images fixes, mais pas uniquement photographiques), articulés en séquences narratives et le plus souvent accompagnés de textes (narrations, dialogues, onomatopées). Centre Paris Anim' Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 Paris

