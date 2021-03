Paris Centre Paris Anim' Place des fêtes Paris Stage BD Mangas – 9 à 12 ans Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage BD Mangas – 9 à 12 ans Centre Paris Anim’ Place des fêtes, 19 avril 2021-19 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 19 au 23 avril 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 11h à 12h30

payant

Bande dessinée japonaise, vous découvrirez dans cet atelier la technique du dessin, du scénario pour réaliser votre propre manga. Lundi au Vendredi : 11h00 à 12h30

9 à 12 ans

7bis, 11 : Place des Fêtes (194m) 7bis : Pré-Saint-Gervais (342m) 48 : Louise Thuliez 60 : Place des Fêtes T3b : Pré-Saint-Gervais (342m)

Contact :Ligue de l'Enseignement – Fédération de Paris 0140187645 caplacedesfetes@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org/centre/14-place-des-fetes https://www.facebook.com/CentrePlaceDesFetes 0140187645 caplacedesfetes@ligueparis.org

