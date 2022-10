Stage BD mangas – 8/15 ans Centre PARIS ANIM’ Richard Wright Paris 6EME ARRONDISSEMENT Catégories d’évènement: île de France

Paris 6EME ARRONDISSEMENT

Stage BD mangas – 8/15 ans Centre PARIS ANIM' Richard Wright, 24 octobre 2022, Paris 6EME ARRONDISSEMENT. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 13h00

. payant 2€40/heure

Un stage proposé par le centre Paris Anim’ Richard Wright. Stage de création Bd Mangas à destination des 8/15 ans. Soit pour venir découvrir cet univers, soit pour créer une nouvelle planche où la suite d’un projet déjà avancé. La thématique pourra être celle d’halloween. Centre PARIS ANIM’ Richard Wright 76bis rue de Rennes 75006 Paris 6EME ARRONDISSEMENT Contact : 0143541658 cparichardwright@actisce.org www.animactisce.org

