Stage BD/MANGA ————– ### Durant ce stage de découverte de l’univers de la Bande Dessinée et du Manga, les participants s’initient aux techniques traditionnelles (dessins de personnages, création de décors, encrage, angles de vues…) tout en élaborant des histoires courtes ou longues, le but final du stage étant de concevoir une BD de 3 planches en 5 jours. Animé par un professionnel, effectif réduit

Sur inscription uniquement, participation limitée à 10 personnes, tarifs sur demande

L'Atelier Lyl'Art propose lors de ce stage de découvrir l'univers de la bande dessinée et du manga, à travers l'initiation aux techniques traditionnelles, et par la conception d'une BD
Atelier Lylart
4 place de la Commune 94340 Joinville-le-Pont

2022-02-21T14:00:00 2022-02-21T17:00:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T17:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T17:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T17:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T17:00:00

