Paris

Stage Basket 3×3 Centre Paris Anim’ Jemmapes, 2 mai 2023, Paris. Du mardi 02 mai 2023 au vendredi 05 mai 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h00

.Public adolescents. A partir de 12 ans. Jusqu’à 17 ans. payant 38,40 € pour les 4 après-midis (+ 5 € en cas de première inscription). Un stage de basket-ball à 3 personnes, du mardi 2 au vendredi 5 mai de 14 à 18h, ouvert aux adolescents, débutants comme initiés. – révision des fondamentaux d’un jeu en équipe ainsi que des règles propres au basket 3×3,

– travail technique et stratégique,

– mise en place de situations de jeux,

– entraînements spécifiques adaptés aux niveaux de jeu,

– matchs au Gymnase Jemmapes. 2 équipes de 3 joueurs, au lieu de 5 dans le basket traditionnel.

Centre Paris Anim' Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 Paris Contact : 0148033322 info-ej@crl10.net

