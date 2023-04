Stage Barre au sol contemporaine Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage Barre au sol contemporaine Centre Paris Anim’ Jemmapes, 2 mai 2023, Paris. Du mardi 02 mai 2023 au vendredi 05 mai 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. A partir de 16 ans. payant 39 € pour les 4 soirs (+ 5 € en cas de première inscription). REVELER SON HARMONIE CORPORELLE ! Des exercices au sol, dispensés à tous, âges et niveaux confondus. Les enchaînements, progressifs et rythmés par la musique, vous aideront à acquérir une légèreté dans vos mouvements de tous les jours, une posture nouvelle ainsi que l’apprentissage de la façon la plus correcte de marcher.

Centre Paris Anim' Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr 0148033322 info-ej@crl10.net

