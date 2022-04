Stage barre au sol Catégorie d’évènement: île de France

Stage barre au sol, 25 avril 2022, . Stage barre au sol proposé et animé par Carine Damond. Venez profiter des activités au centre d’animation Jean Verdier.

Date et horaire exacts : Du lundi 25 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h00

payant Tarif : 27,50€ Séries d’exercices qui s’effectuent au sol mais sans barre. Allongé ou assis, cette technique permet de gagner en souplesse et en tonicité musculaire. Discipline ouverte même aux personnes n’ayant jamais pratiqué de danse. Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-barre-au-sol-printemps 0142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-barre-au-sol-printemps ©CRL10

