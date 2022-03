Stage “Bande dessinée historique” pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans. Parc Asnapio Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Stage "Bande dessinée historique" pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans.

du jeudi 14 avril au vendredi 15 avril à Parc Asnapio

Encadrés par un dessinateur historien de l’art et par un scénariste, dessinateur et coloriste de bande dessinée chez Grand Angle, les participants à ce stage se verront proposer une initiation aux techniques de la bande dessinée. Ils seront invités à rédiger une histoire en s’inspirant des bâtiments reconstitués du parc Asnapio et repartiront avec une planche ou un comic strip complet. Inscription obligatoire au 03 20 47 21 99. Prévoir un pique nique pour le midi.

40€ / 32€ les 2 jours

Deux jours de stage les 14 et 15 avril 2022. Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2022-04-14T09:30:00 2022-04-14T12:30:00;2022-04-14T13:30:00 2022-04-14T16:30:00;2022-04-15T09:30:00 2022-04-15T12:30:00;2022-04-15T13:30:00 2022-04-15T16:30:00

