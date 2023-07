Cet évènement est passé Stage bande dessinée Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage bande dessinée Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris, 10 juillet 2023, Paris. Du lundi 10 juillet 2023 au jeudi 13 juillet 2023 :

.Tout public. payant 19,20 €pour les 4 jours Le CPA Maurice Ravel vous propose un stage bande dessinée pour les 8-15 ans, du 10 au 13 juillet ! Stage BD pour les 8-15 ans, du 10 au 13 juillet de 10h30 à 12h30. Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris Contact : +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel/ https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel/

