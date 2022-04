Stage : Ballade(S) Funambule(S) Fouesnant, 8 mai 2022, Fouesnant.

Stage : Ballade(S) Funambule(S) L’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

2022-05-08 – 2022-05-15 L’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère

Compagnie Le Grand Raymond | Lucie Boulay

Cette saison, l’Archipel propose des stages de pratique (jeu, théâtre d’objets, cirque…) animés par des artistes dont nous accueillons les créations au fil de l’année.

STAGE ET PARTICIPATION AU SPECTACLE BALLADE(S) FUNAMBULE(S)

ANIMÉ PAR LA COMPAGNIE LE GRAND RAYMOND

Les dimanche 8 (9h30-12h30 et 14h00-17h00), mercredi 11 (14h00-17h00), jeudi 12 (17h00-19h00), vendredi 13 (17h00-19h00), samedi 14 et dimanche 15 mai 2022.

Pour les enfants (8-13 ans)

TU AS ENVIE DE PARTAGER UN SPECTACLE AVEC DES PROFESSIONNELS ? TU AIMES LE THÉÂTRE, CHANTER, L’ÉQUILIBRE, TU AIMES MONTER SUR SCÈNE ? TU AS ENVIE DE CONNAITRE LES COULISSES DE LA CRÉATION ? TU AIMES LES AVENTURES COLLECTIVES ? TU ES CURIEUSE, INVENTIF, JOUEUR, PASSIONNÉ(E) ? REJOINS NOUS !

La Compagnie Le Grand Raymond présente le spectacle Ballade(S) Funambule(S) le dimanche 15 mai 2022. En mêlant les écritures et les disciplines (chanson, corps, musique, narration, dialogue…), cette « funambulation musicale dans l’espace public » crée un peuple funambule qui jamais ne pose le pied à terre…

En amont de cette représentation, la Compagnie propose un stage à un groupe d’enfants. Les disciplines proposées aux participants de cet atelier seront les mêmes que celles travaillées dans le spectacle : le théâtre, l’équilibre, le chant. Après un moment de pratique tous ensemble de ces différentes techniques, elle proposera des « rôles » à chacun/chacune. Des rôles à part entière dans le spectacle.

SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE L’ACCUEIL-BILLETTERIE DE L’ARCHIPEL (02.98.51.20.24 – CONTACT.ARCHIPEL@VILLE-FOUESNANT.FR).

L’accès à l’Archipel nécessite la présentation d’un pass sanitaire valide pour les usagers de plus de 12 ans et 2 mois. En savoir plus

L’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

