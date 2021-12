Salle des fêtes,Narbonne (11) Stage- Baléti Salle des fêtes,Narbonne (11)

Stage- Baléti Salle des fêtes,Narbonne (11), 3 janvier 2022, . Stage- Baléti

Salle des fêtes , Narbonne (11), le lundi 3 janvier 2022 à 20:00

20h00/20h30: Apprentissage des danses . 20h30/22h00 : Mise en pratique sous forme de baléti Soirée guuidée par une maitresse de danses accompagnée de ses musiciens . Pass-sanitaire obligatoire . Port du masque et respect des gestes barrieres . *source : événement [Stage- Baléti ](https://agendatrad.org/e/35130) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

20e00 -AN

organisé par Los Romegaires et Los Romégaires Salle des fêtes,Narbonne (11) Palais du travail Salle des fêtes , 11100 Narbonne, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-03T20:00:00 2022-01-03T22:00:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes,Narbonne (11) Adresse Palais du travail Salle des fêtes , 11100 Narbonne, France lieuville Salle des fêtes,Narbonne (11)