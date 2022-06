Stage Balade Végétale/Gravure et Textile Montreuil, 4 juillet 2022, Montreuil.

Stage Balade Végétale/Gravure et Textile

4, rue Sainte-Austreberthe Montreuil

2022-07-04 – 2022-07-07

4, rue Sainte-Austreberthe Montreuil Pas-de-Calais

Montreuil Stage Balade Végétale/Gravure et Textile

Avec Emmanuelle et Elsa

Du lundi 4 au jeudi 7 juillet de 10h à 12h30 et 14h30 à 16h30

—————————–

Stage Estival pour Adultes et ados de +16ans – Balade Végétale – encadré par Emmanuelle Roches et Elsa Mora, formatrices plasticiennes.

Vous réaliserez un tote-bag lors de ce stage mêlant gravure et art textile.

Emmanuelle et Elsa, toutes deux plasticiennes, vous proposent un stage de Gravure et Art Textile dans l’optique de réaliser un sac en tissu. Le thème du végétal sera notre fil rouge. Vous pourrez explorer la gravure à votre rythme, guidés par Elsa, reproduire ou inventer des motifs à imprimer sur tissu. La deuxième partie du stage vous permettra de rassembler vos créations. Les tissus imprimés deviendront sacs en tissus sous vos mains. Pour participer à ce stage, il n’est pas nécessaire de savoir dessiner ni d’être expert en couture, l’accent étant mis sur la créativité.

—————————–

Pour adultes (+ de 16 ans) – Tarif : 200€

accueil@atelier-2.com +33 3 20 05 48 91 https://atelier-2.com/montreuil-sur-mer/

4, rue Sainte-Austreberthe Montreuil

