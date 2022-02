Stage + Bal Gascon Salle Léon Blum,Pessac (33)

**Stage** de “***BOURREES***” pour des **danseurs confirmés** de **16 à 19**H, de **19** à **20H30 : Apéritif** suivi d’une **MINI** **Auberge Espagnole** (*chacun apporte son MIAM et son GLOUP que l’on partagera*). de **20H30** à **? ? ? : Bal Gascon** qui vous permettra de pratiquer les danses vues durant le stage. *TARIFS :* **Stage Seul :** 7€ **/ Bal Seul :** 7€ **/ Stage ET Bal :** 10€. Un parking est à votre dispostion. *source : événement [Stage + Bal Gascon](https://agendatrad.org/e/33838) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

