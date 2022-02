[Stage/Bal/Concert] MÉMOIRES VIVES Pôle territorial du Mortainais, 5 mars 2022, Mortain-Bocage.

**Stage de violon avec Jean-François VROD (3 jours)** _5, 6 et 12 mars 2022_ _École des Arts site de Mortain-Bocage ( rue velleda – Mortain)_ Ce stage s’adresse en priorité aux élèves des classes de violon de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie. Il est également ouvert aux autres instrumentistes de l’École des Arts mais aussi de l’extérieur. CONTENU : Le but de ce stage est de se familiariser avec l’oralité, les modes instrumentaux et tout ce qui enrichi le jeu « d’oreille ». Il a pour but également de découvrir l’esprit qui anime les pratiques populaires des musiques à danser dont les deux points essentiels sont sans aucun doute le rythme, lié à la « fabrication du son ». L’improvisation sera au centre des expérimentations de ces 3 jours. Il est demandé aux stagiaires de s’engager sur 3 jours de rencontre : _• Samedi 5 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h30_ _• Dimanche 6 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h30_ _• Samedi 12 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h_ Ces trois jours déboucheront sur une petite création d’une vingtaine de minutes qui sera donné à entendre le soir du 12 mars au Bal « Tricoté ». Pour participer à cette création, il faut nécessairement avoir effectué les 3 jours de stage. TARIFS : Gratuit pour les élèves de l’École des Arts de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie. 60 € par jour pour les personnes résidant hors du territoire de la communauté d’agglomération. **Bal « Tricoté »** _Samedi 12 mars 2022 à 20h30_ _Salle des fêtes du Mesnil-Rainfray – Juvigny les Vallées_ L’idée du bal « Tricoté » est de faire le lien entre 5 éléments complémentaires qui animeront la soirée : • La création issu de l’atelier de Jean-François VROD • L’ouverture du bal avec le trio « Sul’bi Sul’bout » • La séquence à danser de Jean-François VROD en solo • La prise en main du bal par les élèves de violon traditionnelle de l’École des Arts sites de Mortain-Bocage/Sourdeval • Le plat de résistance proposé par le « Trio à 4 » étendu à quelques « croisements expérimentaux » TARIFS : Ce bal est organisé grâce au soutien du « Bidule », association de parents d’élèves de l’École des Arts des sites de Mortain-Bocage et Sourdeval. Entrées : 5 € / Gratuité pour les moins de 12 ans, les élèves du stage de violon, les élèves de l’École des Arts et leurs parents. **Concert « La soustraction des fleurs »** _Dimanche 13 mars 2022 à 16H_ _Théâtre Le Géricault à Mortain-Bocage_ Un moment unique Le trio « La soustraction des fleurs » est un ensemble de création musicale créé en 2002 et oeuvrant à partir des traditions orales du domaine français. Si la veine melodique est bien celle des traditions orales de nos contrées, les formes des pièces musicales empruntent volontiers des parcours résolument d’aujourd’hui. Le trio accorde une grande attention à la présentation de sa musique : des éléments contextuels ou courtes narrations en relation avec les pièces permettent au public d’effectuer un voyage immobile au cours de ce concert. TARIFS : Concert « La soustraction des fleurs » Entrées : Tarif plein 12 € / Tarif réduit (étudiant de moins de 26 ans, jeune de moins de 20 ans, chômeur, bénéficiaires de minimas sociaux) : 8,5 € Tarif plein abonné de la saison culturelle 21/22 : 8 € / Tarif réduit abonné de la saison culturelle 21/22 et élèves du stage de violon : 5 € Concert à réserver au 02 33 59 51 99

« Mémoires vives », dédiée aux musiques traditionnelles, est organisée dans le cadre de la programmation des « Milles et une nuits » initiée par l’École des Arts de la communauté d’agglomération

Pôle territorial du Mortainais Rue velléda à Mortain-Bocage Mortain-Bocage Mortain Manche



